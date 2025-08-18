Cordero valora cooperación internacional en extradición del sicario del Rey de Meiggs: “Es la única manera de obtener resultados”

El ministro dijo que esperan que Alberto Mejía Hernández sea extraditado prontamente y que, en este tipo de acciones, "nuestra experiencia con los países de la región, particularmente en la persecución de crimen organizado transnacional, ha sido bastante satisfactoria".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, habló sobre la extradición de Alberto Mejía Hernández, sicario del “Rey de Meiggs” que fue recapturado el fin de semana en Colombia. Esto, luego de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la extradición del sujeto.

La detención del ciudadano venezolano se concretó gracias a una alerta roja de Interpol, mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas por la justicia de distintos países.

En un punto de prensa desde La Moneda, la autoridad valoró el trabajo de cooperación internacional: “Este es un aspecto que es bien relevante, que todos lo tengamos presente, es clave para el esclarecimiento de los delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales”.

“Existe una conciencia plena en los países de la región, especialmente en las policías, de que el trabajo cooperativo es la única manera de obtener resultados”, remarcó, añadiendo que “desarticular una organización criminal en un país es beneficiar al resto”.

Por ello, una vez que se dio a conocer la alerta roja, esta fue divulgada en distintos países de la región, como Perú, Argentina y Colombia, “con el cual tenemos una relación muy expedita”.

Esta jornada ya se avanzó en el primer paso de la extradición, luego de que el Juzgado acogiera la solicitud. Ahora, en la Corte de Apelaciones, a petición del fiscal o del querellante, se podrá solicitar la detención previa con fines de extradición.

Este tribunal solicita a la Cancillería que pida a Colombia la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes respectivos.

¿Cuánto tiempo demorará la extradición de Alberto Mejía a Chile?

El ministro de Seguridad también fue consultado sobre el tiempo de duración del proceso, a lo que respondió: “Nosotros esperamos que sean pocos meses”.

“Las razones por las cuales está asociado esto es que la extradición supone un procedimiento jurisdiccional en el país requiriente, pero también en el país requerido. Nuestra experiencia con los países de la región, particularmente en la persecución de crimen organizado transnacional, ha sido bastante satisfactoria“, acotó.

Recordó que con procesos similares han obtenido buenos resultados con Colombia, Perú y Costa Rica, “así que nosotros esperamos que esta vez también así lo sea. El Ministerio Público ha procedido muy rápidamente. La Cancillería también ha comunicado que tan pronto tenga la información por parte del Ministerio Público, realizará las gestiones ante Colombia”.