Apple lanza el MacBook Neo, su portátil más asequible con chip de iPhone y precio desde 599 dólares

El nuevo modelo, que utiliza el procesador A18 Pro del iPhone 16 Pro, busca atraer a estudiantes y consumidores con presupuesto ajustado en medio de una escasez global de componentes. La compañía apuesta por colores vibrantes y un diseño "totalmente nuevo"

(CNN) – Apple presentó este miércoles el MacBook Neo, el portátil más económico de su historia, con un precio inicial de 599 dólares. Durante un evento en Nueva York, el vicepresidente senior de ingeniería de hardware, John Ternus, describió el equipo como “totalmente nuevo” y construido “desde cero”.

Es la primera laptop de la compañía que funciona con un chip similar al del iPhone, el procesador A18 Pro, demostrando la capacidad de Apple para optimizar su ecosistema integrando hardware y software.

Estrategia para conquistar nuevos mercados

El MacBook Neo apunta directamente a estudiantes y adultos jóvenes que no pueden gastar más de 1.000 dólares en un MacBook Air o Pro, pero necesitan algo más funcional que un iPad.

Con una pantalla más pequeña, menor memoria y colores brillantes como un amarillo “citrus”, busca competir con Chromebooks y PCs de bajo costo. Según Jitesh Ubrani, gerente de investigación de International Data Corporation, “este dispositivo explica el aumento de cuota de mercado que Apple experimentará”.

El lanzamiento ocurre en un momento complejo para la industria, con una escasez de componentes que, según Gartner, provocará un aumento del 17% en los precios de las PC durante 2026. Al adelantarse a estos incrementos, Apple busca posicionarse en el segmento educativo donde los Chromebook suelen dominar. El MacBook Neo estará disponible a partir del 11 de marzo.