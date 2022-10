(CNN) – El verano de 1994 fue inusualmente cálido para Gran Bretaña. Los días calurosos y soleados fueron seguidos por noches cerradas y pegajosas, y para fines de junio, la presión había comenzado a aumentar. La última semana del mes fue explosiva, meteorológica y culturalmente. El viernes 24 de junio, una tormenta eléctrica excepcionalmente severa azotó el sureste del Reino Unido, esparciendo tanto polen de hierba que desencadenó una epidemia de asma repentina y de corta duración.

Dos días después, y tras años de creciente especulación, la prensa británica dio a conocer la noticia de que el príncipe Carlos había revelado accidentalmente su infidelidad a la princesa Diana durante un documental de ITN. Cuando se le preguntó si se había mantenido leal a su esposa, el Príncipe de Gales asintió. “Sí, absolutamente”, dijo antes de agregar sobre su matrimonio “hasta que se rompió irremediablemente”.

El miércoles 29 de junio, el mismo día que el programa se transmitió a 13 millones de espectadores en todo el país, Diana emergió de la ruina emocional para asistir a una gala con un vestido tan cautivador que desde entonces se conoce simplemente como “el vestido de la venganza”.

La princesa Diana con el vestido negro de Christina Stambolian mientras asistía a una fiesta en la Serpentine Gallery de Londres, junio de 1994. Crédito: Princess Diana Archive/Hulton Royals Collection/Getty Images

Negro, con hombros descubiertos, escote en forma de corazón y una falda ceñida que terminaba por encima de la rodilla, el vestido de cóctel, diseñado por Christina Stambolian, no se parecía a nada que Diana, o cualquier otro miembro de la realeza, hubiera usado en público. “Diana quería lucir un millón de dólares”, dijo la ex estilista de la princesa Anna Harvey en “Princess Diana’s Dresses: The Auction”, un documental de Channel 4 de 2013. “Y ella lo hizo.”

A la mañana siguiente, las fotos de su atuendo incendiario aparecieron en las portadas de los tabloides británicos: “La venganza es chic”, escribió The Sun. “Di anoche le mostró a Charles lo que se está perdiendo”.

Casi treinta años después, el vestido, y el momento de empoderamiento que representa, sigue siendo uno de los momentos de la cultura pop más imborrables de la historia. Y es probable que gane una nueva audiencia, gracias a la quinta temporada del drama histórico de Netflix “The Crown”, que se transmitirá el 9 de noviembre.

En una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz Elizabeth Debicki, quien asumirá el papel de Diana de Emma Corrin — destacó el vestido estamboliano como clave para entender el carácter de Diana. “Me provocó algo como actriz”, dijo.

“Realmente no puedo explicarlo. Es bastante increíble que un vestido represente un momento en la historia, o que la vida de este humano represente tanto y se vuelva tan icónica. ¡Así que ese fue un gran día en el set para mí!”, expresó.

Elizabeth Debicki, en la foto, interpretará a la Princesa Diana en la nueva temporada de “The Crown”, recreando el momento legendario en la pantalla. Crédito: Netflix

Después de que se supo la noticia de su elección, Debicki le dijo a EW que el vestido sagrado fue una de las primeras preguntas en muchos labios.

“Me encantó lo fascinada que estaba la gente con ese vestido”, dijo. “Cuando se supo que tenía el papel, recibí estos mensajes de texto diciendo felicitaciones, (pero) también hubo una gran cantidad de mensajes de texto sobre el vestido de venganza. ‘¿Puedes usar el vestido de venganza?’ ‘¡Oh, Dios mío, puedes usar el vestido de la venganza!'”

La decisión de Diana de usar el vestido esa noche fue aparentemente impulsiva. Según “Princess Diana’s Dresses: The Auction”, había estado en su armario durante tres años antes de su fatídica salida, por temor a que fuera “demasiado atrevido”, dijo la diseñador Stambolian.

En cambio, The Telegraph informó que a Diana le habían ajustado un vestido de Valentino, pero un comunicado de prensa prematuro enviado por la casa de modas alertando a los periodistas sobre el conjunto la desanimó.

Pero si bien puede haber sido un juicio instantáneo, el vestido de venganza creó un legado que perduraría durante casi tres décadas, y contando. Fue un momento de autonomía sartorial: una rebelión contra los códigos de vestimenta reales y las nociones forzadas de castidad y cumplimiento. En lugar de someterse a la vergüenza o al desprecio del público, Diana le dijo al mundo que no se quedaría callada.