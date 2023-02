(CNN) – Cualquiera que esperara los múltiples cambios de vestuario de los Super Bowls anteriores podría haberse sentido decepcionado. No obstante, Rihanna cautivó en su espectáculo de medio tiempo con un conjunto totalmente rojo hecho a medida para ella por las marcas de lujo Loewe y Alaïa.

La noticia de que la estrella está esperando a su segundo hijo puede explicar por qué mantuvo las cosas simples y por qué optó por un par de zapatillas cómodas en un tono complementario de rojo.

La cantante de Barbados comenzó su espectáculo de medio tiempo de 13 minutos en una plataforma suspendida cantando Bitch Better Have My Money con un traje de vuelo de lona de algodón. La prenda se desabrochó casi por completo para revelar un catsuit de jersey de seda a juego y un corsé de cuero esculpido (y, por supuesto, una panza, como luego confirmó a CNN su representante).

Las tres prendas fueron diseñadas a medida por Jonathan Anderson, director creativo de la marca española Loewe. La casa de moda, que presentó un peto rojo de aspecto similar como parte de su colección prêt-à-porter Primavera 2022, dijo que su look se había inspirado en el equipo de vuelo y que estaba “diseñado para generar volumen al ritmo de la escenografía dinámica del espectáculo”.

Rihanna completó el atuendo con un par de zapatillas rojas de la colaboración de Maison Margiela con la marca de calzado deportivo, Salomon. En la parte superior, llevaba una bufanda acolchada de cuero con guantes integrados de Alaïa, la marca fundada por el difunto modisto tunecino Azzedine Alaïa.

La artista 34 años pronto se deshizo de la bufanda, antes de embarcarse en una mezcla de éxitos que incluyen Rude Boy y Umbrella. Pero otra pieza de Alaïa regresó para el final junto a Diamantes. Esta vez fue un maxi abrigo acolchado de cuero rojo, también con guantes integrados, diseñado por el director creativo de la marca, Pieter Mulier. (En la conferencia de prensa del medio tiempo del jueves, Rihanna también había optado por una chaqueta de aviador de Alaïa, que hace apenas unos días abrió una boutique en Nueva York después de más de 30 años sin presencia física en la ciudad).

El puffer Alaïa hecho a medida se parecía notablemente al saco de dormir rojo de la década de 2000 de Norma Kamali que alguna vez tuvo y usó el difunto editor de moda y estilista André Leon Talley . La pieza está actualmente en subasta como parte de una venta más amplia de artículos personales de Talley. Los representantes de Rihanna y Alaïa aún no han comentado sobre lo que algunos llaman un “tributo” a Talley tras su muerte en enero de 2022.

Esta fue la primera actuación pública en vivo de Rihanna en seis años. Y con la estrella pasando gran parte del tiempo construyendo su imperio de lencería y belleza, los observadores de la moda habían especulado que podría usar artículos de su línea Savage X Fenty. Esto, sin embargo, se lo dejó a su legión de bailarines de respaldo, cuyas chaquetas blancas con capucha se abrieron para revelar varios artículos de la marca de ropa interior.

La marca del magnate de la moda aprovechó el momento para recordar de inmediato a los fanáticos en las redes sociales que los sostenes deportivos, los bóxers y las camisetas sin mangas de malla de las bailarinas están disponibles para la venta.

En un comunicado de prensa emitido por Loewe, cuya empresa matriz LVMH también posee una participación mayoritaria en la marca Fenty Beauty de Rihanna, Anderson describió el espectáculo como un “momento inolvidable“.

“Rihanna es un verdadero ícono, y trabajar con ella para dar vida a estos looks escénicos se siente como un sueño salvaje y maravilloso”, se le cita diciendo.