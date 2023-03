Los grandes eventos de la moda internacional regresan a Chile, luego de que se confirmara la realización del Andes Fashion Week.

El evento se realizará entre el 27 y el 29 de abril en el Hotel W de Santiago, y promete “convertirse en una plataforma de conexión, crecimiento y valor dentro del país para hacer crecer el mundo de la moda”.

Además de “inspirar a nuevas generaciones a apostar en la creatividad y el diseño como una posibilidad de negocios, crecimiento y por sobre todo sin fronteras ni límites comunicativos”.

Custo Dalmau confirmó asistencia

El AFW contará con la presencia del reconocido diseñador español Custo Dalmau, quien ya confirmó su asistencia a la pasarela que tendrá lugar en Santiago.

Su colección THE OTHER SIDE será puesta en escena por primera vez en Latinoamérica cuando se presente en suelo nacional, tras pasar por las pasarelas del New York Fashion Week y también Madrid Fashion Week.