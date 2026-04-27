OTAN evalúa eliminar sus cumbres anuales y evitar un choque directo con Trump en 2028

La OTAN analiza terminar con la práctica de celebrar cumbres de líderes cada verano, una decisión que podría esquivar un enfrentamiento directo con el presidente estadounidense Donald Trump en 2028, su último año calendario completo en el cargo.

Un alto funcionario europeo y cinco diplomáticos de países miembros revelaron a Reuters que algunos gobiernos impulsan un calendario bianual y que no se descarta suprimir la cita de 2028, año de elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La cumbre de 2027 en Albania se trasladaría al otoño, aunque fuentes precisan que la decisión final recae en el secretario general Mark Rutte.

Tensión acumulada y el fantasma de una salida

Según reportó Reuters, dos fuentes mencionan directamente a Trump como factor en las deliberaciones. El mandatario mantiene críticas constantes a los 31 aliados, reclama la propiedad de Groenlandia —territorio danés— y cuestionó el pacto de defensa mutua después de que los miembros rechazaran apoyar sus operaciones militares contra Irán. En 2018 ya amenazó con retirarse por el bajo gasto militar.

“Si hubiera cumplido su amenaza de irse en señal de protesta, nos habrían quedado a nosotros recoger los pedazos de una OTAN destrozada”, escribió el exsecretario general Jens Stoltenberg en sus memorias.

“Mejor tener menos cumbres que malas cumbres”, resume un diplomático ante la presión por obtener resultados mediáticos que, según analistas, desvían la planificación de largo plazo.