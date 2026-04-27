Subsidio Eléctrico 2026: Requisitos, fechas y montos para postular a la nueva convocatoria

El Subsidio Eléctrico abrirá una nueva convocatoria el próximo martes 26 de mayo, beneficio que busca entregar un descuento en las cuentas de luz a hogares vulnerables y personas electrodependientes.

De acuerdo con el Ministerio de Energía, el quinto llamado estará destinado al segundo semestre de 2026 y el beneficio se aplicará en seis cuotas desde septiembre, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

La postulación estará disponible entre el martes 26 de mayo y el viernes 5 de junio. Los resultados se conocerán durante la segunda semana de agosto, aunque todavía no se ha informado una fecha exacta.

Podrán solicitar el subsidio personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares y pertenezcan al tramo de hasta el 40% de mayor vulnerabilidad, vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. También podrán acceder hogares con al menos una persona electrodependiente registrada a marzo de 2026, sin importar su tramo socioeconómico.

Además, los postulantes deben ser clientes residenciales, ya sea como propietarios o arrendatarios, y estar al día en el pago de la cuenta de electricidad al 22 de junio de 2026. También se exige contar con ClaveÚnica, ya que solo una persona mayor de edad por hogar puede hacer la solicitud.

Los hogares que ya reciben el beneficio y mantengan sus condiciones tendrán postulación automática y preferencia en la asignación. Para nuevos postulantes, el acceso dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Los montos definidos para esta convocatoria son de $17.346 para hogares de un integrante, $22.548 para hogares de dos a tres personas y $31.224 para hogares de cuatro o más integrantes. En este último caso, el descuento se dividirá en seis cuotas mensuales de $5.204.

La solicitud podrá realizarse en el sitio oficial del Subsidio Eléctrico, a través de ChileAtiende o mediante la Ventanilla Única Social. En el trámite se deben ingresar datos como comuna, empresa eléctrica, número de cliente, correo electrónico y teléfono de contacto.