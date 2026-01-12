Subsidio de Agua Potable: Revisa cuáles son los requisitos para recibirlo, montos y más

Este beneficio cubre una parte del valor mensual de la cuenta de agua potable, tanto en zonas urbanas como rurales.

El pago del agua potable puede convertirse en un gasto difícil de sostener para muchos hogares.

Frente a ese escenario, existe un apoyo estatal orientado a aliviar el monto que las familias pagan cada mes por este servicio básico.

Se trata del Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado, un beneficio dirigido a hogares que destinan al menos el 5% de sus ingresos al pago de la cuenta.

Este cubre una parte del valor mensual de la cuenta de agua potable y alcantarillado, tanto en zonas urbanas como rurales. El porcentaje de apoyo depende del nivel socioeconómico del hogar beneficiado

¿Cómo pedir el subsidio de agua potable?

La ayuda se solicita a través de la municipalidad correspondiente.

El beneficio se entrega por un período inicial de tres años , con posibilidad de renovación por otro período igual, siempre que se cumplan los requisitos y existan cupos en tu comuna.

La renovación del subsidio no es automática. La persona jefa de hogar debe postular nuevamente en la municipalidad que otorga el beneficio.

¿De cuánto es el subsidio?

El beneficio considera un consumo máximo de 13 m³, y el porcentaje del subsidio puede variar entre 25% y 85% del valor total , según su nivel socioeconómico.

En el caso de las familias que participan en programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades, el apoyo es mayor: el Estado financia el 100% del valor de los primeros 15 m³ registrados cada mes.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio?