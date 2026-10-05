Servicio Militar 2027: ¿Cuándo se publican los resultados del sorteo y cómo saber si fuiste llamado?

El Ministerio de Defensa confirmó las fechas en que se dará a conocer la nómina de jóvenes que deberán realizar el Servicio Militar 2027, luego del sorteo general realizado este lunes en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Este proceso considera una base de 139.448 jóvenes, principalmente quienes nacieron en 2008 y personas disponibles de la clase 2007.

El sorteo es una de las principales etapas de la fase de selección del contingente para el siguiente periodo. El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, realizó un llamado a los jóvenes a informarse acerca de los resultados y revisar su situación una vez publicado el listado final.

¿Dónde consultar si fuiste llamado?

Los resultados estarán disponibles a partir del viernes 9 de octubre de 2026 a través de diversos canales:

Sitio web: www.serviciomilitar.cl

El Diario La Cuarta publicará los resultados.

publicará los resultados. La consulta presencial estará disponible en los distintos Cantones de Reclutamiento a lo largo del país.

¿Cómo puedo apelar?