¿Cuándo se reajusta la PGU? La fecha clave para el próximo aumento automático

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se reajusta automáticamente cada año para evitar que el beneficio pierda valor frente al aumento del costo de vida.

¿Cuándo y cuánto se reajusta la PGU?

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, este ajuste se aplica el 1 de febrero de cada año y se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el año anterior.

En 2026, el reajuste ya fue aplicado, por lo que la próxima actualización del monto de la PGU está prevista para febrero de 2027.

Actualmente, el beneficio puede entregar hasta $250.275 mensuales, monto que busca complementar las pensiones de las personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos por ley.

Además del reajuste anual, la Reforma de Pensiones contempla aumentos graduales y la incorporación de nuevos grupos. En junio de 2026, pensionados de gracia o por leyes de reparación podrán solicitar la PGU si tienen 75 años o más.

Luego, en septiembre de 2026, el monto máximo vigente se extenderá de forma automática a todas las personas beneficiarias de 75 años o más. En 2027, los cambios avanzarán hacia pensionados desde los 65 años y también incluirán a montepiados de Dipreca y Capredena bajo ciertas condiciones.