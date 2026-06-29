¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Revisa la fecha que viene tras San Pedro y San Pablo

Tras el feriado de San Pedro y San Pablo, celebrado este lunes 29 de junio, muchos ya comienzan a mirar el calendario para saber cuándo será el próximo feriado en Chile.

La siguiente jornada festiva será el jueves 16 de julio, fecha en que se conmemora el Día de la Virgen del Carmen.

Se trata de un feriado religioso contemplado en el calendario nacional y llegará a poco más de dos semanas del último descanso de junio.

¿El feriado del 16 de julio es irrenunciable?

El feriado del Día de la Virgen del Carmen no tiene carácter de irrenunciable.

Esto significa que el comercio podrá funcionar durante la jornada, aunque supermercados, centros comerciales y otros establecimientos podrían aplicar horarios especiales por tratarse de un día festivo.

Por lo mismo, se recomienda revisar el horario específico de cada local antes de acudir.

Qué feriados quedan en 2026

Después del 16 de julio, el calendario nacional contempla los siguientes feriados:

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional, feriado irrenunciable.

Independencia Nacional, feriado irrenunciable. Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército, feriado irrenunciable.

Día de las Glorias del Ejército, feriado irrenunciable. Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado irrenunciable.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo feriado será el jueves 16 de julio, por lo que no genera automáticamente un fin de semana largo tradicional.

Sin embargo, quienes puedan tomarse libre el viernes 17 de julio podrán extender el descanso hasta el domingo 19.