Presidenciales y parlamentarias 2025: ¿Quiénes son los candidatos y candidatas para las elecciones?
Por CNN Chile
21.10.2025 / 07:48
Como el voto es obligatorio, resulta vital informarse sobre las y los candidatos que estarán en la papeleta.
Dentro de pocos días los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para decidir quiénes serán los representantes que guiarán el rumbo de Chile durante los próximos años.
Este 16 de noviembre no solo se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la República, sino también a diputadas y diputados en todo el territorio nacional, junto con senadores en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.
Como el voto es obligatorio, resulta fundamental informarse previamente sobre las y los candidatos que estarán en la papeleta. ¿Cómo puedo revisar quiénes compiten en cada comuna?
¿Cuáles son los candidatos de las presidenciales y parlamentarias 2025?
Conoce los candidatos a la Presidencia de la República.
Conoce los candidatos y candidatas al Senado:
Conoce los candidatos y candidatas a la Cámara de Diputadas y Diputados:
- Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Aysén Magallanes.
- Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos.
¿Dónde puedo obtener más información de la elección 2025?
- Si deseas conocer mayor información oficial respecto a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, se puede visitar la página web del Servicio Electoral.