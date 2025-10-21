Servicios elecciones

Presidenciales y parlamentarias 2025: ¿Quiénes son los candidatos y candidatas para las elecciones?

Por CNN Chile

21.10.2025 / 07:48

Como el voto es obligatorio, resulta vital informarse sobre las y los candidatos que estarán en la papeleta.

Dentro de pocos días los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para decidir quiénes serán los representantes que guiarán el rumbo de Chile durante los próximos años.

Este 16 de noviembre no solo se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la República, sino también a diputadas y diputados en todo el territorio nacional, junto con senadores en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Como el voto es obligatorio, resulta fundamental informarse previamente sobre las y los candidatos que estarán en la papeleta. ¿Cómo puedo revisar quiénes compiten en cada comuna?

¿Cuáles son los candidatos de las presidenciales y parlamentarias 2025?

Conoce los candidatos a la Presidencia de la República.

Conoce los candidatos y candidatas al Senado:

Conoce los candidatos y candidatas a la Cámara de Diputadas y Diputados:

¿Dónde puedo obtener más información de la elección 2025?

  • Si deseas conocer mayor información oficial respecto a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, se puede visitar la página web del Servicio Electoral.

