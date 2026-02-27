Programas completos CNN tiempo

Anuncian lluvias para el sábado y sube la temperatura en Santiago

Por CNN Chile

27.02.2026 / 16:02

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

El norte tendrá una jornada soleada durante el sábado; se pronostica una máxima de 24 °C en Antofagasta y una de 27 °C en Iquique y Arica. 

Según los pronósticos, se mantendrán las precipitaciones débiles e intermitentes en la zona altiplánica, con posibilidad de tormenta eléctrica.

Cambia el panorama en el sur: pese a que bajan las temperaturas, se esperan lluvias para Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Puerto Aysén durante el sábado.

Las máximas llegarán a 27 °C en Temuco, 22 °C en Valdivia Y 19 °C en Puerto Montt. 

En Santiago vuelve a subir la máxima a 30 °C y se pronostica una jornada calorosa en la capital del país.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Cultura Mon Laferte es nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras su exitoso paso por el Festival
Amazon, NVIDIA y SoftBank invierten 110.000 millones de dólares en OpenAI
Cable submarino: Subsecretaría de FF.AA. responde a solicitud de la UDI y aclara que Galo Eidelstein “no realizó ninguna gestión” con China Mobile
¿Seguirá lloviendo en el norte? Revisa el pronóstico para la primera semana de marzo
Anuncian lluvias para el sábado y sube la temperatura en Santiago
Gendarmería remueve a altos funcionarios por fuga de reos | CNN Prime