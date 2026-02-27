Anuncian lluvias para el sábado y sube la temperatura en Santiago

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

El norte tendrá una jornada soleada durante el sábado; se pronostica una máxima de 24 °C en Antofagasta y una de 27 °C en Iquique y Arica.

Según los pronósticos, se mantendrán las precipitaciones débiles e intermitentes en la zona altiplánica, con posibilidad de tormenta eléctrica.

Cambia el panorama en el sur: pese a que bajan las temperaturas, se esperan lluvias para Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Puerto Aysén durante el sábado.

Las máximas llegarán a 27 °C en Temuco, 22 °C en Valdivia Y 19 °C en Puerto Montt.

En Santiago vuelve a subir la máxima a 30 °C y se pronostica una jornada calorosa en la capital del país.