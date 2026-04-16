Presidente Kast detalla ley miscelánea en su primera cadena nacional | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional y presentó el plan de Reconstrucción Nacional.

Polémica por dichos de contraalmirante argentino que aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes pertenece a Argentina.

Enap confirma una nueva alza en el precio de los combustibles que se efectuará este jueves 16 de abril.

Elecciones presidenciales en Perú: Con la mayoría de las mesas escrutadas, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideran las votaciones.

En Entrevista Prime conversamos con el diputado y jefe de bancada del partido Republicano, Benjamin Moreno, y la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sobre el anuncio en cadena nacional del presidente José Antonio Kast para presentar el proyecto de Reconstrucción Nacional.