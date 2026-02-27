Amazon, NVIDIA y SoftBank invierten 110.000 millones de dólares en OpenAI

La empresa OpenAI señaló que estas asociaciones permitirán ampliar su alcance global y, a su vez, “fortalecerán nuestro balance para que podamos llevar la IA de vanguardia a más personas, más empresas y más comunidades en todo el mundo”.

Este viernes la empresa creadora del chatbot ChatGPT, OpenAI, informó de una financiación de US$110.000 millones por parte de las compañías Amazon, NVIDIA y SoftBank.

En específico, Amazon hizo una inversión de 50.000 millones de dólares y NVIDIA y SoftBank de US$ 30.000 millones, lo que según dio a conocer OpenAI, eleva la valoración prefinanciada de la compañía a 730.000 millones de dólares. Consolidándose así como una de las empresas más valiosas del mundo.

“Estas asociaciones amplían nuestro alcance global, profundizan nuestra infraestructura y fortalecen nuestro balance para que podamos llevar la IA de vanguardia a más personas, más empresas y más comunidades en todo el mundo”, dijeron desde la compañía.

Por otra parte, desde OpenAI revelaron que cuentan con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores, estableciéndose como una de las empresas líderes en inteligencia artificial.

En esa misma línea aseguraron que más de 9 millones de usuarios empresariales de pago usan ChatGPT para trabajar, desde startups y empresas hasta gobiernos.

“Estamos entrando en una nueva fase en la que la IA de vanguardia pasa de la investigación al uso diario a escala global. El liderazgo se definirá por quién pueda escalar la infraestructura con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda y convertir esa capacidad en productos confiables para la gente”, afirmaron.

En cuanto a la alianza como Amazon, señalaron que buscan impulsar la innovación en IA para empresas, startups y consumidores finales de todo el mundo.

Mientras que la alianza con NVIDIA, incluye el uso de 3 GW de capacidad de inferencia dedicada y 2 GW de entrenamiento en sistemas Vera Rubin, lo que se basa en los sistemas Hopper y Blackwell que se encuentran operativos en Microsoft, OCI y CoreWeave.

“En conjunto (con NVIDIA), esta expansión de capital e infraestructura fortalece nuestra capacidad para entrenar e implementar modelos de vanguardia a escala global“, especificaron.