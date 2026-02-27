Amazon, NVIDIA y SoftBank invierten 110.000 millones de dólares en OpenAI

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
La empresa OpenAI señaló que estas asociaciones permitirán ampliar su alcance global y, a su vez, “fortalecerán nuestro balance para que podamos llevar la IA de vanguardia a más personas, más empresas y más comunidades en todo el mundo”.
Este viernes la empresa creadora del chatbot ChatGPT, OpenAI, informó de una financiación de US$110.000 millones por parte de las compañías Amazon, NVIDIA y SoftBank.
En específico, Amazon hizo una inversión de 50.000 millones de dólares y NVIDIA y SoftBank de US$ 30.000 millones, lo que según dio a conocer OpenAI, eleva la valoración prefinanciada de la compañía a 730.000 millones de dólares. Consolidándose así como una de las empresas más valiosas del mundo.
“Estas asociaciones amplían nuestro alcance global, profundizan nuestra infraestructura y fortalecen nuestro balance para que podamos llevar la IA de vanguardia a más personas, más empresas y más comunidades en todo el mundo”, dijeron desde la compañía.
Por otra parte, desde OpenAI revelaron que cuentan con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores, estableciéndose como una de las empresas líderes en inteligencia artificial.
En esa misma línea aseguraron que más de 9 millones de usuarios empresariales de pago usan ChatGPT para trabajar, desde startups y empresas hasta gobiernos.
“Estamos entrando en una nueva fase en la que la IA de vanguardia pasa de la investigación al uso diario a escala global. El liderazgo se definirá por quién pueda escalar la infraestructura con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda y convertir esa capacidad en productos confiables para la gente”, afirmaron.
En cuanto a la alianza como Amazon, señalaron que buscan impulsar la innovación en IA para empresas, startups y consumidores finales de todo el mundo.
Mientras que la alianza con NVIDIA, incluye el uso de 3 GW de capacidad de inferencia dedicada y 2 GW de entrenamiento en sistemas Vera Rubin, lo que se basa en los sistemas Hopper y Blackwell que se encuentran operativos en Microsoft, OCI y CoreWeave.
“En conjunto (con NVIDIA), esta expansión de capital e infraestructura fortalece nuestra capacidad para entrenar e implementar modelos de vanguardia a escala global“, especificaron.
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.