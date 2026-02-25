Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.

Con el fin del verano cada vez más cerca, una de las preguntas que comienza a repetirse entre los hogares chilenos es cuándo se realizará el próximo cambio de hora.

Este ajuste que marca el inicio del horario de invierno impacta la rutina diaria, desde la jornada escolar y laboral hasta la planificación del transporte y las actividades al aire libre.

El objetivo de esta medida, aplicada por primera vez en 1968 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos.

Como cada año, este cambio genera dudas sobre la fecha exacta, si se debe adelantar o atrasar el reloj y las regiones en las que no se debe realizar la modificación.

¿Cuándo es el cambio de hora 2026?

El cambio de hora en Chile 2026 para pasar al horario de invierno se realizará el próximo sábado 4 de abril.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

La medianoche del sábado 4 de abril, los relojes se deberán retrasar una hora , marcando el inicio del horario de invierno en gran parte de Chile, salvo excepciones.

En el caso de Chile insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del primer sábado de abril.

NO todas las regiones deben cambiar la hora