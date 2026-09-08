Nuevos Héroes 2026 abre postulaciones para destacar historias comunitarias: “Chile está lleno de personas que hacen el bien de manera silenciosa”

Con el objetivo de visibilizar a líderes anónimos que transforman sus entornos a lo largo del país, ya se encuentra abierta la convocatoria para la 17ª versión del certamen Nuevos Héroes 2026, una cruzada social desarrollada históricamente por la Caja de Compensación Los Héroes. El proceso de inscripción de candidatos se extenderá hasta el próximo 16 de octubre, contemplando recepción de antecedentes tanto vía digital como de forma presencial en las sucursales de la institución en todo el territorio nacional.

La iniciativa contempla en esta oportunidad un despliegue territorial enfocado en cinco macrozonas del país: Zona Norte (desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo), Zona Quinta (Región de Valparaíso), Zona Metropolitana (Región Metropolitana), Zona Centro Sur (desde O’Higgins hasta Biobío) y Zona Austral (desde La Araucanía hasta Magallanes). De acuerdo a las bases, el proceso de selección definirá a cinco finalistas representativos de estas áreas geográficas, quienes luego serán evaluados por un jurado compuesto por autoridades, líderes de opinión y ganadores de certámenes anteriores.

Respecto al sentido de la convocatoria y la búsqueda de estas trayectorias, la gerente de Personas y Asuntos Públicos de Caja Los Héroes, Verónica Villarroel, enfatizó: “Chile está lleno de personas que hacen el bien de manera silenciosa. Por eso, desde hace 17 años, nuestro compromiso es encontrar, reconocer y hacerlos visibles, para ayudarlos a potenciar su rol social en la comunidad”.

El impacto del galardón queda reflejado en historias como la de Glenn Arcos, fotógrafo y diseñador antofagastino distinguido en la edición de 2025. Arcos impulsó la iniciativa “Estación Fotógrafos de Cerro”, un centro cultural autogestionado y gratuito que abrió espacios de formación en artes visuales, fotografía y teatro a niños, niñas y jóvenes que residen en campamentos de la zona norte del país.

Esta red comunitaria ha sumado en sus ediciones precedentes diversas experiencias de transformación local, como la de Elicia Ruiz, ganadora en 2024 a través del Taller Laboral Las Camelias en Los Muermos; el médico veterinario Javier Cabello, reconocido en 2023 como el “Doctor Pudú” por sus labores de rescate de fauna silvestre en Chiloé; y la dupla compuesta por Marco Aceituno y Macarena Valdés, condecorados en 2022 con el proyecto de innovación agroecológica Granjeros del Futuro.