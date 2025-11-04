No es en todas: ¿En qué regiones se renovarán senadores en estas elecciones?

En solo parte del país se elegirá nuevos representantes para la Cámara Alta. Revisa los detalles.

Dentro de pocos días, los ciudadanos y ciudadanas deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

Sin embargo, en solo parte del país elegirá nuevos representantes para el Senado, ya que la Cámara Alta se renueva de forma parcial cada cuatro años.

¿En qué regiones eligen senadores el 16 de noviembre?

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Atacama

Región de Valparaíso

Región del Maule

Región de La Araucanía

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

¿Qué más se vota en las elecciones de noviembre?