No es en todas: ¿En qué regiones se renovarán senadores en estas elecciones?

Por CNN Chile

04.11.2025 / 12:48

En solo parte del país se elegirá nuevos representantes para la Cámara Alta. Revisa los detalles.

Dentro de pocos días, los ciudadanos y ciudadanas deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

Sin embargo, en solo parte del país elegirá nuevos representantes para el Senado, ya que la Cámara Alta se renueva de forma parcial cada cuatro años.

¿En qué regiones eligen senadores el 16 de noviembre?

  • Región de Arica y Parinacota
  • Región de Tarapacá
  • Región de Atacama
  • Región de Valparaíso
  • Región del Maule
  • Región de La Araucanía
  • Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

¿Qué más se vota en las elecciones de noviembre?

  • En las próximas elecciones del 16 de noviembre de 2025, se elegirá también el cargo de presidente de la República. Además, se votarán los diputados, los que serán elegidos/as por votación directa en sus respectivos distritos electorales.

