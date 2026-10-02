Más allá de los conocimientos técnicos y la experiencia: ¿Qué aspectos marcan la diferencia en un proceso de selección laboral?

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer que la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de 2026 se situó en 9,6%, registrando un aumento de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses.

Bajo ese contexto, la experiencia y los conocimientos técnicos no siempre son suficientes a la hora de obtener un trabajo. Otros elementos, como la comunicación, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar con otros, pueden marcar la diferencia durante un proceso de selección.

Javier Galaz, CEO de la consultora de recursos humanos Grafton Latam, señaló que “el conocimiento técnico puede conseguirte una entrevista; pero tu forma de pensar, comunicarse, adaptarse y relacionarse puede definir si consigues el trabajo”.

En ese sentido, la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, el criterio, la capacidad de aprendizaje, la flexibilidad y el pensamiento crítico son habilidades que son clave a la hora de desenvolverse en escenarios que son inciertos.

Todo esto ocurre mientras la inteligencia artificial avanza y la tecnología se incorpora cada vez más en los trabajos.

Galaz apuntó a que “la paradoja de la IA es que mientras más tecnología incorporamos, más valiosas se vuelven capacidades profundamente humanas: criterio, adaptabilidad, pensamiento crítico y capacidad de relacionarnos”.

¿Cómo se define un buen candidato?

El CEO de Grafton Latam relevó que existen señales de alerta, por ejemplo, que un candidato o candidata no pueda explicar concretamente cuál fue su aporte, muestre rigidez o tenga dificultades para reconocer errores.

“Hay candidatos que cumplen prácticamente el 100% del perfil técnico y empiezan a perder la oportunidad cuando tienen que explicar cómo trabajan”, profundizó.

“La experiencia continúa siendo extraordinariamente valiosa. El problema aparece cuando dejamos de convertir esa experiencia en aprendizaje y empezamos a utilizarla como una receta”, dijo, añadiendo que “el mercado no está castigando la experiencia; está castigando la rigidez”.

A ello se suma que las empresas avanzan hacia procesos de evaluación más estructurados.

Con todo, Galaz planteó que el desafío es que la experiencia mantenga su valor en un mercado laboral que cambia rápidamente: “La pregunta profesional ya no es solamente cuántos años de experiencia tienes. La pregunta es cuánto de esa experiencia sigue siendo relevante hoy”.