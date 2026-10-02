Presidente Kast asegura que la evaluación sobre el retiro de la reforma de seguridad “no es una derrota política”: “Lo importante es derrotar al narcotráfico”

Este viernes, el Presidente, José Antonio Kast abordó el eventual retiro de la reforma constitucional de seguridad impulsada por su Gobierno.

Durante su intervención en el XIII Encuentro Anual del Comercio, el mandatario sostuvo su disposición de concretar acuerdos frente a los posibles cambios en la reforma.

“Estamos aquí para hacer las críticas constructivas. Si son necesarias las críticas. Uno no conoce, no sabe todo, siempre puede recoger opiniones. Díganmelo a mí, que presenté una reforma constitucional que no le gustó a algunos parlamentarios y empezó una tremenda discusión”, sostuvo.

Bajo esa línea, agregó que: “Yo no tengo problema en que retiremos la reforma y a que a otros se atribuya la responsabilidad. Lo importante es derrotar al narcotráfico, al crimen organizado, no a quien tiene la iniciativa legal”.

“No es una derrota política, es una derrota de Chile si no enfrentamos con fuerza al crimen organizado y al narcotráfico”, aseguró.

Participación en la ONU

En el mismo encuentro, el Presidente abordó también los cuestionamientos que recibió por su paso en las Naciones Unidas (ONU) y su criticado inglés expuesto durante su intervención en la organización.

Mientras hablaba sobre las historias y tradiciones de Chile, en tono de broma se refirió a los dichos del director del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en que criticó el inglés del mandatario y expresó que “Ni Tarzán hablaba así“.

“Es impresionante cuando uno sale al exterior, hable o no hable inglés bien. Tenemos esa creatividad de comunicarnos. Yo logro comunicarme”, se explicó el mandatario.

“No era un inglés perfecto, y le mando saludos al presidente del Colegio de Profesores, que lo volví a ver en Twitter (X) después de como cuatro meses, que no lo había escuchado, que me dijo que ‘es lamentable que no hable tan bien inglés’. Déjenme decirles que las reuniones que tuvimos en la ONU fueron impresionantes“, añadió.

Sobre las manifestaciones

Dicho esto, el Presidente se refirió a los hechos ocurridos en la marcha del miércoles convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech): “No tengo problema en que alguien se manifieste, y que, pidiendo las autorizaciones que correspondan, haciéndose responsable de la manifestación, haga uso del espacio público”.

“Pero eso no autoriza a nadie a golpear a alguien que piensa distinto y de aquí unos pocos se atrevieron a golpear a otros jóvenes que pensaban distinto; eso es inaceptable” concluyó.