Feria laboral reunirá a Providencia, Santiago, San Miguel, San Joaquín, Estación Central e Independencia: Revisa la fecha, horarios y cómo participar

Ante las preocupantes cifras de desempleo, donde la tasa de desocupación alcanzó el 9,1% durante el trimestre febrero-abril de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se realizará la primera Feria de Empleabilidad “Conecta +Trabajo Centro Sur”, que ofrecerá más de 2.500 vacantes laborales.

La instancia, impulsada por las municipalidades de Providencia, Santiago, Independencia, San Miguel, San Joaquín y Estación Central, busca fortalecer el acceso al empleo y promover el desarrollo económico local mediante una articulación público-privada de alcance metropolitano. Se prevé la participación de 56 empresas.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, enfatizó que “sabemos que una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos es tener trabajo, por eso esta feria representa un esfuerzo concreto entre seis municipios para acercar más de 2.500 vacantes laborales a nuestros vecinos y vecinas, generando un puente directo con empresas de distintos rubros”.

La actividad se desarrollará en el marco de la recién conformada Red Territorial “Red Conecta Centro Sur”, alianza creada en 2026 bajo el convenio Fortalecimiento OMIL impulsado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Esta instancia de colaboración intercomunal busca fortalecer el trabajo conjunto entre municipios en materia de empleabilidad y desarrollo económico local, ampliando las oportunidades de acceso al trabajo para vecinos y vecinas.

El jefe comunal destacó que “esta iniciativa demuestra algo muy importante: cuando los municipios trabajamos de manera colaborativa, podemos generar un impacto mucho mayor, ampliando oportunidades y llegando a más personas que hoy necesitan apoyo para reinsertarse laboralmente o encontrar un nuevo empleo”.

“A través de esta alianza intercomunal estamos impulsando una forma distinta de abordar la empleabilidad, conectando al mundo público y privado para responder de manera concreta a una necesidad urgente de miles de familias”, agregó.

Las coordenadas de la Feria de Empleabilidad “Conecta +Trabajo Centro Sur

El evento se realizará de manera presencial el jueves 11 de junio, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en Espacio Urbano, recinto ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 6150, San Miguel.

La jornada reunirá a empresas de diversos rubros y a vecinos y vecinas de las comunas que integran la Red, con el objetivo de acercar oportunidades laborales y fortalecer el vínculo entre el mundo público, privado y la comunidad, además de potenciar el desarrollo económico local.

Los asistentes podrán encontrar ofertas de trabajo en diversos rubros, entre ellos salud, comercio, retail, logística, transporte, cargos administrativos, gastronomía, tecnologías de la información, servicios técnicos y seguridad.