Feria laboral para jóvenes en Providencia: Revisa la fecha, el horario y cómo inscribirte

Ante la situación de desempleo, la Municipalidad de Providencia realizará la cuarta versión de la Feria Laboral “Activa tu Talento: Impulsando el trabajo para jóvenes”, instancia que reunirá a 25 empresas y ofrecerá más de 550 vacantes en distintas modalidades de trabajo. Además, contará con un completo programa de actividades gratuitas enfocadas en potenciar la empleabilidad.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó que “estas iniciativas acercan a las nuevas generaciones con empresas que están buscando incorporar nuevos talentos y, al mismo tiempo, les entregan herramientas concretas para fortalecer su empleabilidad. Generar estas oportunidades es una forma de aportar al desarrollo de las personas, fortalecer la economía local y contribuir al crecimiento del país”.

Por su parte, el director del HUB Providencia, Mauricio Brito, comentó que “seguimos impulsando iniciativas que acercan el talento joven al mundo laboral y contribuyen a construir un mercado del trabajo más inclusivo, dinámico y con más oportunidades para todos”.

La iniciativa, organizada por el Departamento de Empleo de la Dirección de Desarrollo Local, se llevará a cabo el jueves 23 de julio, entre las 9:00 y las 17:00 horas, en el primer piso del Cowork de HUB Providencia (Los Jesuitas 881).

La feria busca promover la conexión entre jóvenes talentos y el mundo empresarial, facilitando procesos de reclutamiento, orientación laboral y desarrollo de habilidades profesionales. Este año participarán empresas de sectores como hotelería, salud, ingeniería, recursos humanos, retail, gastronomía, industria y servicios, ofreciendo oportunidades de trabajo presencial, híbrido, remoto, freelance y prácticas profesionales.

Además de los procesos de postulación laboral, los asistentes podrán acceder a una serie de actividades especialmente diseñadas para fortalecer su perfil profesional. Entre ellas destacan “Activa tu Talento en LinkedIn”, que permitirá a 50 participantes obtener una fotografía profesional para potenciar su marca personal; el “Desafío Talento en 1 Minuto”, donde los jóvenes podrán presentar un pitch laboral ante un jurado especializado; la charla “Activa tus Derechos Laborales”, enfocada en entregar información sobre contratos, remuneraciones y normativa laboral; y las Mentorías Express, sesiones personalizadas de orientación impartidas por especialistas del mundo empresarial.

La feria está dirigida principalmente a personas de entre 18 y 29 años que busquen su primera experiencia laboral, prácticas profesionales o nuevas oportunidades de desarrollo, así como a estudiantes y egresados que deseen fortalecer sus competencias para ingresar al mercado del trabajo.

Como parte de su compromiso con la inclusión, la jornada contará con el sistema Vi-Sor, un servicio de interpretación en lengua de señas para personas sordas, facilitando el acceso equitativo a las distintas actividades y servicios disponibles durante el evento.

Enlaces de inscripción a las actividades: