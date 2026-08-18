Feria laboral en Providencia ofrecerá más de 2.500 vacantes en formato online y presencial

En medio de la denominada “emergencia laboral”, acuñada por expertos, y una tasa de desocupación de 9,4%, la Universidad Autónoma de Chile y la Municipalidad de Providencia anunciaron una nueva edición de Punto Empleo, iniciativa que busca acercar oportunidades laborales a profesionales y personas en búsqueda de empleo.
La décima versión de esta feria laboral se desarrollará online entre el 24 y el 28 de agosto, mientras que las jornadas presenciales tendrán lugar el 24 de agosto en Santiago, el 25 en Talca y el 27 en Temuco.
Para esta edición se contemplan más de 2.500 oportunidades laborales y la participación de más de 150 empresas, entre ellas Sonda, Salfa, Help, EntreLagos, Enseña Chile, Clínicas Bupa, XinerLink, AB InBev y Mandarin Oriental, entre otras.
Las ofertas incluyen vacantes con foco en inclusión y empleo joven, con rangos salariales que van desde el sueldo mínimo ($553.000) hasta los $7.300.000.
Entre los cargos a los que se podrá postular se encuentran product manager, TENS, CRM specialist, analista de control de gestión, conductores profesionales, técnico en telecomunicaciones y vacantes part-time para estudiantes.
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Cómo acceder a las ofertas laborales
La versión online de Punto Empleo estará disponible gratuitamente entre el 24 y el 28 de agosto. Para participar, las personas deben ingresar al sitio web de la feria, crear un perfil y completar o actualizar su currículum para posteriormente postular a las ofertas disponibles.
Programación
Las jornadas presenciales se realizarán entre las 9:00 y las 14:00 horas, en las siguientes fechas y lugares:
- Santiago: 24 de agosto, en el Campus Providencia de la Universidad Autónoma de Chile (Av. Pedro de Valdivia 425, Providencia).
- Talca: 25 de agosto, en el Campus Central de la Sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile (Av. 5 Poniente 1670).
- Temuco: 27 de agosto, en la Sede Temuco de la Universidad Autónoma de Chile (Av. Alemania 1090).
Durante estas jornadas, quienes participen podrán acceder a asesorías y orientación para preparar o mejorar su currículum, obtener una fotografía profesional para LinkedIn y participar en paneles de conversación sobre empleabilidad junto a representantes de distintas organizaciones.
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