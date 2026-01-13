Ex Bono Marzo tendrá un aumento a partir del 1 de febrero: Este es el nuevo monto

El beneficio es entregado a las familias más vulnerables del país. En 2025 benefició a casi 2 millones de personas.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que a partir del próximo domingo 1 de febrero, el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) tendrá un incremento en el monto que se entrega.

¿Qué es el ex Bono Marzo?

Se trata de un aporte monetario que se paga una vez al año a las familias que al 31 de diciembre del año anterior sean beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

En 2025, el aporte se entregó a 1.967.243 “personas beneficiarias y tuvo un alcance total de 3 millones 759 mil cargas familiares que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.743, consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo económico directo del sistema de seguridad social”.

Cabe destacar que no se debe postular al bono, sino que el Estado determina en forma automática a quienes cumplen con los requisitos.

Ex Bono Marzo: ¿De cuánto es el nuevo monto?

Desde el Gobierno informaron que el valor del ex Bono Marzo 2026 llegará a $66.834, “de acuerdo a la variación del IPC, que registró un aumento de 3,5% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025”.

Para saber si una persona es beneficiaria, se puede revisar haciendo click aquí e ingresando los datos solicitados.

La Suseso indicó que “la información oficial de beneficiarios será publicada a partir de la segunda quincena de febrero de 2026 en los sitios www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl, con la difusión de la primera de las tres nóminas correspondientes”.