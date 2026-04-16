Despidos en Chile suben más de 8% en un año: Avisos superan los 2,6 millones durante 2025

Un informe advierte que los avisos de término de contrato crecieron 8,12% en un año, con mayor impacto en mujeres y pymes, mientras la tasa de ocupación sigue bajo niveles previos a 2020.

Durante 2025, los avisos de término de contrato aumentaron un 8,12% en comparación con el mismo período de 2024, acumulando más de 2,6 millones de despidos, según un informe elaborado por Sheriff con datos de la Dirección del Trabajo, el Banco Central y el INE.

En términos absolutos, esto equivale a 201.907 desvinculaciones adicionales en un año, lo que da cuenta de una presión sostenida sobre el empleo, en un escenario donde la recuperación aún no logra consolidarse.

El reporte también advierte que la tasa de ocupación se mantiene en 57,2%, lejos del 58,6% registrado antes de la pandemia, en diciembre de 2019. En paralelo, la tasa de desempleo cerró 2025 en 8,05%, con una leve mejora respecto del 8,42% de noviembre.

Al analizar por género, el informe evidencia una brecha relevante. Las mujeres registraron un aumento anual de 9,76% en avisos de despido, alcanzando 963.612 casos, mientras que en hombres el alza fue de 7,06%, con 1.692.670 desvinculaciones.

“Esta brecha sugiere que el impacto de los despidos no ha sido homogéneo, y que las trabajadoras enfrentan una mayor volatilidad laboral”, señaló Vicente Cruz, CEO de Sheriff.

Por tamaño de empresa, el fenómeno se extiende de forma transversal. Las pymes lideraron el aumento con un alza de 12,4%, seguidas por las grandes empresas (9,7%) y las microempresas (7,5%), lo que refleja una presión generalizada sobre el empleo.

En cuanto a sectores, por primera vez el rubro de servicios administrativos y de apoyo encabezó los despidos, con un 24,25% del total, desplazando a la construcción, que históricamente lideraba y que ahora cayó al segundo lugar con un 18,26%.

El informe concluye que el principal desafío sigue siendo recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis sanitaria, en un contexto donde la presión sobre el empleo se ha extendido a todos los sectores productivos del país.