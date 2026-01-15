Está prohibido por ley: ¿De cuánto es la multa por lavar el auto en la vía pública?

La normativa, en concreto el artículo 160 de la Ley de Tránsito, prohíbe el lavado de vehículos en la vía pública. Revisa los detalles.

Lavar el auto en la calle, con el agua corriendo por la vereda, es una postal habitual en muchas ciudades. Sin embargo, lo que parece un gesto cotidiano puede transformarse en una infracción.

Lo que para muchos es un acto rutinario puede derivar en una multa, ya que la legislación vigente, en concreto el inciso 9 del artículo 160 de la Ley de Tránsito, prohíbe el lavado de vehículos en la vía pública.

“Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo. Prohíbese en las vías públicas: Efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos“, establece la normativa.

Según Autofact, la infracción por lavar un auto en la calle va desde las 0,2 UTM, poco más de $13 mil, pudiendo aumentar hasta las 1,5 UTM (más de $104.626) según la gravedad de la infracción, mencionando como ejemplo la ocurrencia de un accidente de tránsito por obstaculizar la calle.

Pese a esta ley, en muchas comunas esta prohibición termina siendo letra muerta. No obstante, algunas municipalidades han decidido reforzar la normativa a través de ordenanzas, como es el caso de Vitacura, que contempla sanciones que pueden llegar hasta las 5 UTM ($337.145).

Según explicó a Las Últimas Noticias (LUN) el director de Medio Ambiente de Vitacura, Gerardo Rojas Silva, “la principal razón para implementar y reforzar esta normativa es reducir el uso de recursos, especialmente el agua, y evitar problemas derivados de su vertido en la vía pública”.

A esto se suma un factor de seguridad vial, ya que “el agua mezclada con detergentes o aceites puede causar accidentes vehiculares porque deja superficies resbaladizas”, afirma Rojas, agregando que los efectos del lavado en la calle no se limitan a la superficie, ya que “el agua contaminada arrastra sustancias dañinas al alcantarillado y al suelo”.