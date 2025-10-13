¿Cuándo comienza el cobro del IVA que afectará a compras en AliExpress, Shein y más?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Todavía persisten dudas respecto al impuesto que se deberá pagar por las compras realizadas en plataformas internacionales. Revisa los detalles.
Dentro de algunos días, todas las compras internacionales deberán pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA, 19%), independiente de su valor.
Desde esa fecha, el IVA será cobrado directamente por las plataformas al momento de la compra, cuando el valor del producto no supere los US$ 500.
Con este cambio, los consumidores ya no tendrán que pagar el IVA al momento del ingreso del producto al país, siempre que el impuesto haya sido recargado en la transacción en línea ejecutada por la plataforma ya inscrita ante el SII.
Una de las principales dudas es qué pasará con las compras online hechas antes del 25 de octubre, pero con fecha de llegada a Chile posterior a esa fecha. Aduanas aclaró que “se regirán por la normativa vigente al momento de la transacción. Es decir, si costaron menos de US$ 41, se acogerán a la franquicia aduanera que los libera del pago de impuestos y aranceles”.
“Si las compras fueron realizadas a partir del cambio de normativa que rige desde el 25 de octubre, y no se cobró el IVA en el momento de la compra —porque la plataforma no está inscrita en el SII—, los compradores deberán pagar el IVA y derechos aduaneros cuando arriben al país, tal como ocurre hasta hoy”, agregaron.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.