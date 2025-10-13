¿Cuándo comienza el cobro del IVA que afectará a compras en AliExpress, Shein y más?

Todavía persisten dudas respecto al impuesto que se deberá pagar por las compras realizadas en plataformas internacionales. Revisa los detalles.

Dentro de algunos días, todas las compras internacionales deberán pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA, 19%), independiente de su valor.

Desde esa fecha, el IVA será cobrado directamente por las plataformas al momento de la compra, cuando el valor del producto no supere los US$ 500.

Con este cambio, los consumidores ya no tendrán que pagar el IVA al momento del ingreso del producto al país, siempre que el impuesto haya sido recargado en la transacción en línea ejecutada por la plataforma ya inscrita ante el SII.

¿Cuándo comienza el cobro del IVA a las compras internacionales?

El cobro del IVA comienza a partir del próximo sábado 25 de octubre.

Desde esa fecha, el impuesto se cobrará automáticamente al realizar la transacción, siempre que la plataforma extranjera esté inscrita en el sistema simplificado de tributación del SII.

, que juntas generan casi el 90% de los envíos al país ( Algunas de las plataformas ya inscritas son AliExpress, Shein, Amazon, Temu, Shopee, El savier, Its Elementary, Regina Margherita y Everich Groupque juntas generan casi el 90% de los envíos al país ( revisa el listado aquí ).

Si la compra es en plataformas que no están registradas en el sistema del SII, se deberá pagar IVA y otros aranceles cuando la mercancía ingrese al país, lo que encarecerá y retrasará el proceso.

¿Qué pasa si compre antes del 25 de octubre, pero mi pedido llega después de esa fecha?

Una de las principales dudas es qué pasará con las compras online hechas antes del 25 de octubre, pero con fecha de llegada a Chile posterior a esa fecha. Aduanas aclaró que “se regirán por la normativa vigente al momento de la transacción. Es decir, si costaron menos de US$ 41, se acogerán a la franquicia aduanera que los libera del pago de impuestos y aranceles”.

“Si las compras fueron realizadas a partir del cambio de normativa que rige desde el 25 de octubre, y no se cobró el IVA en el momento de la compra —porque la plataforma no está inscrita en el SII—, los compradores deberán pagar el IVA y derechos aduaneros cuando arriben al país, tal como ocurre hasta hoy”, agregaron.