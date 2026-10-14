Cecilia “La Incomparable” es homenajeada a través de sellos y postales: ¿Cuánto costarán y dónde conseguirlos?

En el marco del Día de la Música Chilena, CorreosChile, en colaboración con el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes, presentó sellos y postales conmemorativos de la cantante nacional Cecilia “La Incomparable”.

Como parte de las actividades para la conmemoración del Día de la Música Chilena 2026, se pusieron en circulación 40 mil sellos y postales de Cecilia que ya se encuentran disponibles en algunos puntos para su compra, con el fin de homenajear a la artista ícono de la Nueva Ola en Chile.

Mauricio Navarro fue el encargado de crear el diseño del sello y la postal basado en un fondo en tonos azules, morados y rosados, con luces, destellos y figuras geométricas. Además, el diseño incorpora la firma artística de Cecilia junto a la denominación “La Incomparable”, que ha acompañado a la artista durante su trayectoria.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, expresó que “esta emisión postal conmemorativa es más que una pieza filatélica. Tiene un valor simbólico muy especial porque es un reconocimiento a una figura fundamental de la música y la cultura chilena. Con su voz, canciones y puesta en escena, Cecilia rompió moldes culturales y generó una identidad única que ha enriquecido el patrimonio musical del país”.

La mánager y familia de Cecilia, Yasmín Bau, afirmó que “este homenaje es una tremenda ayuda de memoria para un país donde a veces somos olvidadizos y malagradecidos con nuestros artistas”.

“Por eso, cuando pasan estas cosas, uno como familia lo agradece, porque la seguimos recordando y la siguen escuchando nuevas generaciones. Ella amaba su savia nueva, decía que esa es la forma de que su legado no muera”, añadió.

¿Dónde conseguir la postal?

Los sellos, además de las postales, tienen un valor de $1.000 cada uno y la colección ya se encuentra disponible desde este miércoles 14 de octubre en CorreosMarket.

Para ingresar a la tienda online de la empresa, debes ingresar a este link: tienda.correos.cl

Además, puedes encontrarla en cuatro sucursales físicas del Correo Central:

Plaza de Armas de Santiago.

de Santiago. Pedro Montt , en Valparaíso.

, en Valparaíso. Plaza Vergara , en Viña del Mar.

, en Viña del Mar. Centro de Concepción.

A partir de la próxima semana se encontrará disponible para los distintos puntos de CorreosChile del país.

Puedes informarte a través de las redes sociales y canales oficiales de la empresa en www.correos.cl