Bono Invierno: ¿Cuándo se paga y a quién le corresponde?

Con el avance del otoño y la baja de temperaturas, el Bono Invierno vuelve a posicionarse como uno de los beneficios más consultados en Chile.

Se trata de un aporte estatal que se entrega una vez al año para apoyar a las personas mayores frente al aumento de gastos en los meses más fríos.

El beneficio no requiere postulación y se paga automáticamente junto a la pensión de quienes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

¿Cuánto dinero se entrega?

El Bono Invierno 2026 corresponde a un monto de $81.257.

Este dinero no es tributable ni imponible y tampoco está sujeto a descuentos.

¿Cuándo se paga?

El pago del Bono Invierno 2026 será en el mes de mayo , junto al cobro de la pensión correspondiente.

En caso de no recibir el beneficio y contar con los requisitos, la recomendación es contactar a la entidad pagadora de la pensión e ingresar una solicitud para que se analice el caso.

¿A quién le corresponde el bono invierno?

Para recibir el beneficio, debes tener 65 años cumplidos al 1 de mayo y cumplir con uno de los siguientes requisitos: