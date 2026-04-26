Bono Invierno: ¿Cuándo se paga y a quién le corresponde?

Con el avance del otoño y la baja de temperaturas, el Bono Invierno vuelve a posicionarse como uno de los beneficios más consultados en Chile.
Se trata de un aporte estatal que se entrega una vez al año para apoyar a las personas mayores frente al aumento de gastos en los meses más fríos.
El beneficio no requiere postulación y se paga automáticamente junto a la pensión de quienes cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
¿Cuánto dinero se entrega?
- El Bono Invierno 2026 corresponde a un monto de $81.257.
- Este dinero no es tributable ni imponible y tampoco está sujeto a descuentos.
¿Cuándo se paga?
- El pago del Bono Invierno 2026 será en el mes de mayo, junto al cobro de la pensión correspondiente.
- En caso de no recibir el beneficio y contar con los requisitos, la recomendación es contactar a la entidad pagadora de la pensión e ingresar una solicitud para que se analice el caso.
¿A quién le corresponde el bono invierno?
Para recibir el beneficio, debes tener 65 años cumplidos al 1 de mayo y cumplir con uno de los siguientes requisitos:
- Recibir una pensión inferior o igual al valor de la Pensión Mínima de Vejez vigente para mayores de 75 años ($222.474 sin incluir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o PGU, si lo hubiere).
- Ser pensionado de alguna de las siguientes instituciones: ISP, ISL, Dipreca, Capredena o Mutualidades de Empleadores/as.
- Ser pensionado del sistema de AFP y compañías de seguro que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).
- Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal.
- Ser beneficiarios de pensiones de reparación: Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos o Pensión no Contributiva de Exonerados Políticos.
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