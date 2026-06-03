BancoEstado ofrece gift card de $120 mil: Revisa los requisitos

BancoEstado mantiene disponible una promoción que entrega una gift card de $120 mil a clientes que contraten por primera vez una póliza de Seguro Automotriz.

El beneficio está dirigido a quienes contraten el seguro para uno o más vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguro.

La campaña estará vigente hasta el 30 de junio y contempla además otras asistencias y beneficios asociados al producto contratado.

¿Cómo obtener la gift card de $120 mil?

Para acceder a la gift card, las personas deben contratar por primera vez una póliza de Seguro Automotriz mediante BancoEstado Corredores de Seguro antes del término de la promoción.

Además del beneficio de $120 mil, quienes cumplan las condiciones podrán acceder a 20 asistencias personales y para el vehículo, junto con un mes de suscripción gratis de televisión streaming para ver el Mundial 2026.

Requisitos para activar el beneficio

Para recibir la gift card, no basta solo con contratar el seguro. La persona también debe cumplir con las condiciones establecidas por la compañía.

Entre ellas, debe tener aceptada la factura o aprobada la inspección del vehículo, según corresponda a un auto nuevo o usado.

También debe contar con un mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro automotriz contratado para uno o más vehículos.

Una vez cumplidas las condiciones, la compañía aseguradora enviará un correo electrónico con el procedimiento para activar el beneficio.

En el caso de contrataciones realizadas por la web, de manera 100% digital, la gift card será enviada 15 días hábiles después del cobro de la primera cuota del plan contratado.

El mismo plazo aplica para quienes contraten el seguro en una sucursal de BancoEstado o a través del call center.

Plazos para activar y usar la gift card

Tras recibir el correo con las instrucciones, la persona beneficiaria deberá ingresar al sitio web informado por la compañía de seguros y completar el proceso de activación.

El plazo para activar la gift card será de tres meses desde la recepción del correo electrónico.

Una vez activada, la gift card tendrá una vigencia máxima de un año para ser utilizada en los sitios web señalados por la compañía.