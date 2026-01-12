Alerta por caso importado de sarampión en Chile: ¿Cuáles son los síntomas y quiénes tienen que vacunarse?

Desde el Ministerio de Salud detallaron los signos de esta enfermedad y quiénes deben vacunarse.

Este sábado, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección de un caso importado de sarampión, el primero detectado en el país desde el 2023.

Detallaron que se trata de una mujer de 43 años que contrajo el virus en el extranjero y lo importó al territorio nacional, encontrándose en buen estado de salud y sin complicaciones asociadas a la enfermedad.

“La investigación epidemiológica determinó que el probable lugar de exposición fue una convención internacional en Madrid, España, entre los días 15 y 19 de diciembre de 2025″, detalló el Dr. Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología.

Sobre las acciones tras la detección, el Dr. Vilches sostuvo que “se está vacunando a las personas expuestas. Se han identificado contactos en el personal de salud que la atendió, las personas que están en la sala de espera de esos recintos de salud y también los familiares en nuestro país”.

Síntomas del sarampión

La autoridad sanitaria detalló los principales síntomas asociados al sarampión, entre los que se encuentran “la fiebre alta, la aparición de exantemas, que son manchas rojizas en la piel, la presentación de conjuntivitis, el dolor articular y la tos o la congestión nasal”.

Según explicaron, “el síntoma más característico es la aparición del exantema, las manchas en la piel que parten desde la zona cefálica, desde la cara, hacia el resto del cuerpo”.

Ante la presencia de estos signos, se hizo un llamado a la población a acudir oportunamente a un centro asistencial. En ese contexto, la autoridad sanitaria indicó que, si se identifican estos síntomas, las personas deben acudir usando mascarilla al establecimiento de salud más cercano.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En población que no está vacunada, un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos. Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico”, señaló el Dr. Vilches.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Niños y niñas:

Vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses de vida

Menores entre 6 y 11 meses que viajen a zonas de alta endemia pueden recibir dosis anticipada

Niños mayores de un año que aún no cumplan tres años pueden recibir refuerzo antes de viajes internacionales.

Personas nacidas entre 1971 y 1981

Desde el Minsal señalaron que “en caso de que vayan a viajar a países donde hay circulación del virus, puedan verificar en su carnet de vacunación si cuentan con la vacuna del sarampión y, si no lo tienen, se pueden acercar a los vacunatorios públicos y privados en convenio con las Seremis de Salud de todo el país para recibir sus dosis de refuerzo”.

Trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero

Quienes requieran certificado de vacunación para trabajar o estudiar en países con alta endemia pueden acudir a vacunatorios con sus antecedentes de viaje.