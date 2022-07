La pandemia convirtió la relación con la muerte en algo mucho más habitual. Pero este proceso no solo significa el final de la vida, sino que es un tema que es necesario traer al día a día. Aprender a morir nos enseña a vivir. ¿Cómo hacerlo? Los especialistas aseguran que lo más importante es hablar, dialogar sobre los miedos y vivir en el presente, validando el proceso de la muerte, para así honrar la vida propia y la de nuestros seres queridos. “Hay una necesidad de entender la muerte no como algo negativo, no como un fracaso médico, sino que como algo que es parte de la vida, del proceso normal al que todos nos vamos a ver enfrentados alguna vez”, aseguró Alfredo Rodríguez, del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos UC en Sana Mente de CNN Chile.