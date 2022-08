En un nuevo capítulo de Última Mirada, Rosa Catrileo, abogada mapuche y ex convencional, comentó las críticas que ha recibido la propuesta de texto constitucional redactada por la Convención desde el punto de vista de los derechos que otorga a los pueblos originarios. En ese sentido, aseguró que “tenemos súper claro que hay una discriminación estructural dentro de la sociedad chilena, esa tecla ha sido tocada inteligentemente por el sector que oculta sus verdaderas preocupaciones que no tiene que ver con la existencia o no de los pueblos originarios y la existencia o no de derechos de los pueblos originarios; tiene que ver con la pérdida del poder”.