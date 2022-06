La presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, descartó en Última Mirada que militantes de la colectividad estén a favor de la opción Rechazo en el plebiscito de salida. “A ningún -creo yo- militante del PPD se le ha pasado por la cabeza decir Rechazo, y no por cómo quieren poner algunos de que nos sentimos víctimas o porque no nos atrevemos. No. Es mucho más simple que eso: nosotros no podemos rechazar porque el corazón de lo que hemos perseguido desde que nos formamos, por una parte era la democracia, y por otra era un estado de bienestar”, afirmó.