Mario Desbordes conversó con Última Mirada sobre la contingencia política, especialmente tras la aprobación del cuarto retiro de los fondos previsionales y las consecuencias que este podría traerle o no a la candidatura presidencial de Sebastián Sichel. El ex ministro comentó que “yo espero que no impacte (en la carrera presidencial). Primero, porque -sinceramente- siento que el liderazgo de Sebastián Sichel no está en discusión por los retiros. Él puso su opinión sobre la mesa, en términos duros, para este cuarto retiro”. Tras ser consultado por la negación del oficialista de revelar si retiró o no su 10% de las AFP, Desbordes respondió: “ojalá despejar rápido eso, que no sea tema en el próximo debate. Es mi humilde opinión, no soy quién para dar consejos, pero yo creo que esos temas hay que despejarlos rápido, porque sino se empiezan a alargar”. “Pero, el liderazgo de Sebastián no está cuestionado. En Renovación Nacional, ahora en el chat de la Comisión Política hay una polémica encendida, votaron a favor del retiro parlamentarios del grupo de Chahuán, cercanos otros a mí, otros que no son cercanos a ninguno de los dos, otros que son full Sichel. No tiene que ver con un liderazgo u otro. Es la convicción que se formó cada uno de que era necesario o no, que era malo o bueno”, afirmó.