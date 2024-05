Juan Luis Castro (PS): “El Gobierno cedió más de la cuenta en la Ley Corta de Isapres”

En entrevista con Última Mirada, el senador e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), explicó sus motivos para ser el único oficialista que se abstuvo en la Cámara Alta sobre el informe de la comisión mixta de la Ley Corta de Isapres: “Yo no podía acompañar con mi voto favorable a fardo cerrado, porque era una votación única de todo. Tampoco podía rechazar mi propia construcción en parte en muchos aspectos. Pero esto me dejó un sabor amargo en el sentido de que, el Gobierno, a mi juicio, y siendo testigo de las obras finales, cedió más de la cuenta”.

“Recordemos que el Gobierno en el programa dice que se acabarán las Isapres, se transformarán en seguros complementarios, serán regulados de otra… eso no fue. Pero tampoco el Gobierno quería hacerse cargo de la crisis o el desplome de muchas Isapres, que yo comparto que es un criterio perfectamente razonable. Yo mismo he sostenido que no era conveniente un fenómeno en cascada (…). A mí me parecía lógico que, manteniendo el monto de la deuda -pero no en un plazo tan largo, porque en Chile 13 años para pagar el monto de una deuda es una cosa bien insólita-, que entrara a poner fin a esta selección por sexo, edad y enfermedad era la piedra angular, porque ese es el pecado original del sistema”, añadió.