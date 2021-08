El secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, comentó en Última Mirada la situación epidemiológica de la pandemia del COVID-19 en Chile, de cara al inicio de la fase 4 en la región Metropolitana y a la celebración de Fiestas Patrias. El especialista comentó que “hoy en día, a pesar de que nos encontramos con muy buenos números, todavía estamos en un período de incertidumbre epidemiológico. No sabemos cuál va a ser la respuesta o qué va a ser en el fondo lo que va a generar la variante Delta de transmisión comunitaria descontrolada en nuestro país, con nuestro programa de vacunación”. “Lo que nosotros hemos señalado es que hay tres factores principales que dependen principalmente si esto se nos va a escapar de las manos o no: el primero tiene que ver con el programa de vacunación principalmente como tal. Hoy en día, lo que hemos visto en el hemisferio norte es que hay dos tipos de enfermedades. Una es la variante Delta en vacunados y otra la variante Delta en no vacunados”. Bernucci profundizó mencionando que “lo que sabemos, por experiencia internacional, es que la variante Delta en vacunados genera una enfermedad leve, muy chica, sin complicaciones, sin aumento de hospitalizaciones; y la variante Delta en no vacunados genera una enfermedad que es mucho más complicada, con muchas hospitalizaciones e, incluso, con aumento de fallecidos en este grupo”.