Lollapalooza Chile 2026 inicia su venta de tickets de 3 días: Todos los detalles aquí

Este martes 12 de agosto, al mediodía, se abrió oficialmente la venta de entradas generales para Lollapalooza Chile 2026.

El masivo evento musical, que se realizará durante tres días y el próximo año retornará al Parque O’Higgins, reunirá a más de 100 bandas en cinco escenarios, en una experiencia que cada año convoca a miles de asistentes.

Precios y detalles

La venta inicial contempla los denominados Early Bird, que corresponden a la primera tanda de pases para los tres días del festival y que se ofrecen al menor precio disponible.

En la modalidad General, este valor parte en $168.000 (incluye un 12% de cargo por servicio).

También están disponibles opciones como Lolla Lounge, desde $483.000 y Lolla Platinum, desde $782.000, ambos en preventa con 20% de descuento de patrocinador, así como el Lolla Upgrade by Pepsi, que parte en $99.400.

Ya puedes adquirirlas a través de Ticketmaster (click aquí).

Si bien los pases diarios aún no están a la venta, el valor inicial para la modalidad General es de $135.300, también con el descuento de patrocinador incluido.

Otros servicios asociados, como estacionamientos, se ofrecen desde $49.000.

Lollapalooza Chile, parte de la franquicia internacional creada por Perry Farrell, mantiene su formato característico de tres jornadas con música en vivo, zonas de esparcimiento, áreas gastronómicas y actividades culturales.

La producción aún no ha revelado el cartel de artistas para la edición 2026, pero se espera que las entradas iniciales tengan una alta demanda, siguiendo la tendencia de años anteriores.