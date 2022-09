En entrevista con Última Mirada, el doctor en filosofía Javier González se refirió al proceso constituyente y manifestó que “llegar a un contrato social es tremendamente difícil, pero tiene que ver en qué principio estamos de acuerdo”. En ese sentido, González dijo no gustarle “la frase de ‘la casa común’, porque en una casa tiene que vivir mucha gente y, quién sabe, de distintas religiones, visiones y no tenemos por qué vivir todos apretados en la misma. Me gusta más la idea de un condominio común: cada uno puede tener sus proyectos de vida distintos, pero hay ciertos reglas de convivencia que nos permiten vivir en paz”. De este modo, agregó: “Yo creo que el primer desafío constitucional tiene que ver con que en Chile por mucho tiempo estamos en una lógica cerrada entre los que abogan por libertad y los que abogan por igualdad (…) Pero si nos remontamos a la filosofía política, podemos ver que esos dos principios se conjugan en la misma dirección si se entienden correctamente”.