El analista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) Hugo Herrera conversó con Última Mirada sobre el escenario político tras las elecciones del 19 de diciembre, donde resultó electo Gabriel Boric como el próximo presidente del país. Herrera comentó, entre otros aspectos, el futuro político del ex candidato José Antonio Kast y señaló que “su proyecto personal, o sea, esta idea de ir de candidato varias veces, se acabó. Yo no me imagino un José Antonio Kast en cuatro años más, porque ¿qué va a decir?: ‘no, si la vez pasada dije lo que no quería decir’. Ya el impulso con todo el combustible prendido usándose y con toda la crítica posible al comunismo -y Jadue pucha que le hizo empeño para que lo pudieran criticar- dio el 45%, dio el Sí y el No, no llegó más allá”.