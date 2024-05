Undurraga critica a Demócratas y Amarillos por decirse de centro y negociar con la derecha: “No tienen derecho a vestir con ropa ajena”

En entrevista con Última Mirada, el presidente de la DC recalcó que la gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero, criticó en duros términos que las colectividades lideradas por Ximena Rincón y Andrés Jouannet afirmen ser de centro, cuando tienen negociaciones con la derecha o manifiestan una posible alianza con Republicanos. “No están en su derecho decir que son progresistas cuando están al otro lado”, afirmó.

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, criticó a Demócratas y Amarillos por definirse como partidos de centro, pese a que negocian con colectividades de derecha, como Chile Vamos o el Partido Republicano (PLR).

En entrevista con Última Mirada, de CNN Chile, el timonel abordó el escenario político de cara a las elecciones de octubre, así como también al mensaje que el presidente Gabriel Boric dará en la Cuenta Pública este sábado 1 de junio.

En ese sentido, criticó a los partidos liderados por la senadora Ximena Rincón y el diputado Andrés Jouannet. No obstante, tampoco descartó la idea de conseguir un “acuerdo amplio” con ambas contiendas con el fin de abordar y tratar “temas importantes”, como seguridad, crecimiento económico o pensiones.

“Amarillos, pero fundamentalmente la gente de Demócratas ha ido tomando opciones. Primero se decían de centroizquierda, después de centro, pero terminan con Chile Vamos y la presidenta de Demócratas (Ximena Rincón) últimamente diciendo que no se cierra a una alianza con Republicanos. Yo no quiero hacer juicio de eso, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero lo que no tienen derecho es a vestirse con ropa ajena. A decir que son centroizquierda o centro, cuando están en la derecha”, manifestó el parlamentario.

Al respecto, el periodista Fernando Paulsen le consultó cómo se define a una persona cuando cambia de opinión. “Tiene que ver un poco con los planteamientos, pero también un poco con la compañía. Uno elige quiénes son sus socios. Uno elige por las dificultades electorales…, pero en la dicotomía -hay varias dicotomías en el pensamiento en el mundo- conservadores-progresistas, la Democracia Cristiana siempre va a estar con los progresistas”, respondió.

Bajo ese punto, Undurraga precisó que al interior del progresismo existen “dos almas”: una que es “bien de izquierda”, de la cual no comparte varias cosas, y otra “más socialdemócrata y socialcristiana, que ahí estamos nosotros”.

“Pero en esta dicotomía, estos otros dos partidos (Demócratas y Amarillos) han optado por estar al lado conservador. Están en su derecho. En la vida la gente puede cambiar de opinión, pero en lo que no están en su derecho es en decir que son progresistas cuando están al otro lado”, agregó.

Para ejemplificar sus declaraciones, el timonel sostuvo que para el plebiscito ambas colectividades “decían que eran de centroizquierda”, luego afirmaron ser “de centro”, y “hoy día pensando en primarias con (Evelyn) Matthei”. “Yo creo que la gente entiende que Matthei y la UDI, más allá del liderazgo que pueda tener ella, representa a un sector que está en el lado conservador de la sociedad, no en el lado progresista de la sociedad”, añadió.

No descarta “acuerdo amplio” con Demócratas o Amarillos

Fernando Paulsen también aprovechó el espacio para preguntarle a Alberto Undurraga si la DC tendía un acuerdo político con Demócratas o Amarillos. Esto considerando que ambas colectividades están compuestas por exmilitantes de la falange.

“El bien principal es el bien del país y en los grandes temas hay que buscar acuerdos amplios. Nosotros propusimos un acuerdo muy amplio en materia de pensiones e invitamos a otros de estos partidos a suscribirlo. Algunos lo suscribieron, después algunos cumplieron y otros no cumplieron, pero finalmente en los grandes temas se requieren acuerdos amplios y tenemos que ser capaces de dar un paso atrás respecto a la rencilla que pueda haber”, respondió.

Bajo ese punto, indicó que esta situaciones como los divorcios: “Tienen su crisis y después se aprende a convivir, pero son caminos distintos. Quien decide armar otro pensamiento político y cambiar de opinión política está en su legítimo derecho y la verdad hacia allá puede caminar. El proceso puede ser más o menos traumático, hay divorcios y divorcios, pero finalmente cada uno se consolida en su posición”.

“Ahora, para los temas importantes que tienen que ver con el país y no con la disputa uno a uno, tenemos que buscar acuerdos amplios. Yo espero que el presidente en la Cuenta Pública no solo dé cuenta de qué cosas hizo, sino de cuáles no se hicieron y por qué no se lograron esos acuerdos (…) y que diga cuánto tiene responsabilidad el Gobierno, cuánto tiene responsabilidad la derecha. Bueno, para los acuerdos amplios nosotros vamos a estar disponibles y en eso no vamos a preguntarle al otro qué es lo que piensa en cada una de las materias, sino que si está de acuerdo en seguridad, crecimiento con empleo, pensiones, terminar con las lista de espera, auge de la ciudad, entre otras materias”, sentenció.