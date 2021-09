El sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, conversó con Última Mirada sobre los resultados de la reciente encuesta Data Influye. Entre distintos aspectos, el especialista comentó la tramitación del voto obligatorio en Chile y las problemáticas que la medida tendría para ser implementada. “El problema principal de la obligatoriedad, que es por donde van a zafar, es con el tema de las sanciones, porque a lo mejor ponen un voto obligatorio, pero si no va acompañado a una punición, entonces quién en este minuto con pandemia, con ambiente IFE, con ambiente constitucional, va a ponerle una sanción pecuniaria a un elector. ¿Quién se va a atrever a ir a un Juzgado de Policía Local a decir ‘este señor no votó? Yo no lo veo probable”, afirmó. “Yo creo que pueden legislar el voto obligatorio, pero dejarlo a la chilena: trucho, sin sanción y, por lo tanto, no aplicable”, aseguró.