Tribunal dicta arresto domiciliario para concejala de Graneros imputada por uso reiterado de certificados médicos falsos

La concejala Thae Loiza Galaz fue imputada por la Fiscalía como autora de los delitos de uso reiterado de certificados médicos falsos y por fraude de remuneraciones.

El Juzgado de Garantía de Graneros decretó arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y firma quincenal a la concejala Thae Loiza Galaz, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de uso reiterado de certificados médicos falsos y por fraude de remuneraciones.

En la audiencia de formalización, el magistrado Patricio Acevedo Silva acogió las cautelares solicitadas por la Fiscalía y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

De acuerdo a lo informado por el ente persecutor, la concejala habría perpetrado los ilícitos entre el 12 de diciembre de 2019 y el 20 de mayo de 2025. Entre esas fechas, presentó 13 certificados médicos falsos “con la finalidad de que no le descontaran de la remuneración las inasistencias al Concejo Municipal, las que recibió de forma íntegra”.

Los mencionados certificados eran conseguidos por Loiza a través del pago de $10.000 a una segunda imputada, Karen Collado Cabezas.

En la instancia se detalló que 10 de los documentos falsos correspondían a un médico que había fallecido en junio de 2019; mientras que los otros tres eran de un facultativo de una clínica de Rancagua, quien “nunca atendió a la concejala del municipio de Graneros”.

Por su parte, Collado Cabezas quedó con arraigo nacional y firma quincenal, imputada como autora de 13 delitos de falsificación de certificados médicos.