Detienen a directora de Educación de Mulchén tras atropellar a niño de 12 años y huir del lugar sin prestar auxilio

El menor sufrió una fractura y fue dado de alta, mientras el municipio confirmó que la directora fue suspendida de sus funciones mientras se esclarece su responsabilidad.

La directora del Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Mulchén, Mónica Colin, fue detenida este domingo tras verse involucrada en un grave incidente vial que afectó a un menor de edad.

Según informaron autoridades locales, la funcionaria atropelló a un niño de 12 años que circulaba en bicicleta y abandonó el lugar sin prestarle ayuda ni dar aviso a la policía.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector, lo que permitió a Carabineros identificar a la conductora y proceder con su detención.

La Fiscalía confirmó que Colin será formalizada por “huir del lugar de un accidente sin brindar auxilio ni informar a la autoridad correspondiente”, recogió Meganoticias.

El estado del menor y la reacción de la comunidad

El menor afectado, que cursa sexto básico, sufrió una fractura en uno de sus pies.

Fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica y fue dado de alta horas más tarde. Actualmente, se encuentra en recuperación, con su pierna enyesada.

La situación ha generado conmoción en la comuna del Biobío, especialmente por la implicancia de una funcionaria pública de alto rango en el área de educación.

Declaración del municipio

Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Mulchén emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, señalando que el hecho “está siendo investigado por las entidades pertinentes” y destacando que ocurrió fuera del horario y funciones laborales de la directora.

“Estamos preocupados y ya hemos tomado contacto con la familia del menor afectado”, indicó la administración municipal, añadiendo: “Si bien un accidente puede sucederle a cualquiera, esperaremos el resultado del proceso judicial y nos apegaremos estrictamente a él”.

En la misma declaración, el municipio informó que Mónica Colin fue suspendida temporalmente de sus funciones en el DAEM mientras se esclarece su situación legal.

La audiencia de control de detención se realizó este lunes.