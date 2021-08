El sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, comentó en Última Mirada, con relación a la nueva carrera presidencial y parlamentaria, que “evidentemente que estamos dentro de un ciclo electoral de cambio, donde de una u otra forma lo que está haciendo el país es ponerse al día con el resto del mundo, porque nosotros vivíamos en una normalidad un poco extraña”. “Lo que en otras partes era centro, acá es izquierda (…) o sea, ahora lo que estamos haciendo es recalibrar el espectro político y poniendo las piezas en su lugar con respecto a las relaciones esencialmente entre Estado-mercado y todo lo que tiene que ver con los nuevos clivajes”, continuó. “El mensaje que quiero poner es que no podemos interpretarlo todo en este eje antiguo de izquierda-derecha, porque, primero, los atributos que están en el aire son esencialmente atributos de una generación que está tratando de votar por esa nueva generación y así podemos ver que Sebastián Sichel es distinto a Lavín. Yo me he encontrado, haciendo algunos estudios, que había personas que están entre votar entre Boric y Sichel, no entre Boric y Jadue o Sichel y Lavín. Entonces, esto tiene que ver con la edad, con el lenguaje, con lo que representa cada candidato”, añadió.