Prisión preventiva para funcionarios de la PDI: formaban parte de una red de tráfico | CNN Prime

Por CNN Chile

27.11.2025 / 15:07

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Prisión preventiva para ocho detenidos. Entre ellos, seis eran funcionarios activos de la PDI, todo por su presunta participación en una red criminal.

Avanzó en el Congreso un proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas.

La mesa directiva de la Democracia Cristiana decidió pasar al ex presidente Eduardo Frei al Tribunal Supremo de la colectividad. Esto, tras la molestia que generó la reunión del ex mandatario con el candidato presidencial José Antonio Kast pese a que La Falange forme parte de la coalición que respalda a la abanderada Jeannette Jara.

