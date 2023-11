José Miguel Insulza, exministro del Interior y actual senador (PS), estuvo presente en un nuevo capítulo de Última Mirada para abordar la próxima votación ciudadana en el marco del nuevo proceso constitucional. “El bodrio anterior era la mitad de lo que es este. Todo este proceso se inició para unir a los chilenos en torno a algo y ha terminado siendo ya un enorme fracaso en esa materia, porque a mí no me cabe duda que esto va a ser un resultado estrecho (…). Necesitamos una que nos una, sí, pero esta no es una que nos une tampoco”.