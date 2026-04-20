Inversión minera en Chile: ¿Cómo impactan los anuncios del Gobierno en la industria?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre los cambios que están ocurriendo en el sector minero en el marco de los anuncios que se han hecho desde el Gobierno y el análisis que surge a partir del proyecto de reconstrucción nacional y reactivación económica.

Para ello conversamos con Daniela Desormeaux, economista y socia de la consultora SignumBOX Inteligencia de Mercados, quien abordó el impacto de los anuncios del Gobierno en la industria.

“Hay que ponerlo en contexto. Tenemos una industria que está buscando desarrollar más proyectos de cobre porque, independiente de todo el ruido o la incertidumbre que estamos viviendo por efectos de la guerra, etc., los fundamentos del cobre como mineral crítico para la transición energética son muy potentes. El mundo necesita más cobre; se espera que hacia finales de la década tengamos déficit; no hay nuevos desarrollos importantes, por lo tanto, están las grandes, medianas y pequeñas mineras buscando proyectos, buscando cómo crecer“, señaló.

En Chile “tenemos una situación que ha sido súper conversada, discutida, y en el fondo nuestros yacimientos ya se están envejeciendo. Estamos como en este estancamiento en producción y muchos de estos proyectos buscan precisamente reemplazar antigua producción o tratar de marginalmente aumentar y buscar, obviamente, eficiencia”.

En ese sentido, Desormeaux comentó que “estamos en un contexto muy positivo, de fundamentos a largo plazo muy favorables para la industria y también en el corto plazo; a pesar de esta incertidumbre que hay, el precio del cobre es bastante favorable; este año nos estamos acostumbrando a tener precios por sobre los 5,5 centavos de dólar la libra”.

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