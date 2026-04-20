“Tenemos que sacar una buena ley y con holgura para que la señal sea clara”: Jorge Alessandri por proyecto de Reconstrucción Nacional

El presidente de la Cámara sostuvo que, pese a la apertura parcial de algunos sectores, el avance legislativo no permitiría cumplir con los plazos previstos.

En conversación con Radio Duna, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, alertó sobre el estado de tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, asegurando que el proceso legislativo presenta un desfase significativo respecto de los plazos estimados.

“Está muy atrasado (…) Es una buena meta el 1 de junio, pero la veo difícil, desde mi perspectiva voy a citar todo lo que sea necesario”, afirmó, marcando su preocupación por el ritmo de discusión tanto en la Cámara como en el Senado.

Pese a este escenario, el parlamentario insistió en la necesidad de avanzar en la iniciativa, recalcando que se trata de una propuesta relevante para el país y que requiere un respaldo amplio en el Congreso.

En esa línea, planteó que “la idea de legislar tendría que ser aprobada por un margen holgado, no por uno o dos votos”, enfatizando la importancia de entregar una señal política clara.

Alessandri también se refirió al rol de la oposición durante el debate, señalando que ha percibido ciertas señales de disposición al diálogo. “Uno está acostumbrado que la oposición va a criticarlo todo, pero he visto apertura de ciertos grupos de diputados DC, PPD, incluso el Partido de la Gente que ha criticado algunas, pero ha propuesto otras“, indicó.

En cuanto al trabajo del Ejecutivo, destacó la participación del ministro Secretario General de la Presidencia, José García, y del titular de Interior, Claudio Alvarado, valorando su disposición para facilitar acuerdos en torno al proyecto.

Finalmente, el legislador subrayó que una aprobación con amplio respaldo podría tener efectos positivos en el escenario económico, particularmente en materia de inversiones. “Tenemos que sacar una buena ley y con holgura para que la señal sea clara”, concluyó.