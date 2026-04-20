Jeannette Jara critica medidas del Gobierno: “Con las 40 horas no van a poder hacer nada”

La exministra del Trabajo cuestionó el énfasis en gestos simbólicos y advirtió escaso impacto en políticas clave como jornada laboral y combate al delito.

En medio del análisis sobre la instalación del nuevo Gobierno, la excandidata presidencial Jeannette Jara expresó reparos a las primeras decisiones del Ejecutivo, poniendo el foco en la agenda laboral y de seguridad.

Durante una entrevista en Mesa Central de T13 Radio, la también académica abordó la implementación de la reducción de la jornada laboral, señalando que los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo no generan cambios sustanciales. “Con las 40 Horas no van a poder hacer nada”, afirmó, cuestionando el alcance real de las medidas adoptadas.

En esa línea, profundizó sus críticas respecto de eventuales modificaciones al sistema. “Dicen que van a reestudiar todo el sistema de 40 Horas, en realidad para meter dos interpretaciones nuevas respecto de cómo se aplican las 40 horas, pero de bajo impacto”, sostuvo.

Jara también vinculó este diagnóstico con una evaluación más amplia sobre la conducción del Gobierno en otras áreas clave. “Dicen que van a combatir la migración y empiezan a construir una zanja. Dicen que van a combatir el crimen organizado, pero en realidad lo que están haciendo es como que la ministra de seguridad sale a andar en las patrullas policiales, cosa que las patrullas policiales no necesitan a un ministro arriba para su operativo”, expresó.

Finalmente, la exministra sintetizó su postura señalando que las acciones impulsadas hasta ahora carecen de profundidad. “O sea, hay mucho simbolismo”, concluyó.